В Инте объявлена акция по сбору елок в качестве корма для животных

Акция призвана собрать корм для животных на станции юных натуралистов. Так в Инте не пропадет ни одна новогодняя елка, отслужившая свое.



Акция по сбору сосен и елок стартовала 16 января под названием "Новогодняя елка - витаминная подкормка". Юннаты Инты таким образом помогут с заготовкой корма для питомцев станции. Хвойные деревья после переработки сделают питательной подкормкой с витаминами. Сдать старые деревья можно в пункт приема в одной из теплиц на ул. Мира. Если окажется желающие вместе с елками принести фрукты и овощи, их тоже примут.



Не каждый захочет транспортировать елки из отдаленных районов, поэтому юннаты просят откликнуться волонтеров, которые помогут собирать елки у домов и доставлять их на станцию. Со сбором елок нужно поспешить, пока иголки полностью не отвалились, в противном случае грызунам, оленям и козам нечего будет обгладывать.



Напомним, что город создал на базе станции юннатов Детский экоцентр, отдав ему здание детского сада. Дети здесь посещают кружки, общаются с животными.