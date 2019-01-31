В Рикасихе начинается строительство мусорного полигона

На месте строительства полигона начали подготовку к инженерным изысканиям. Сюда приехали специалисты со специальным оборудованием и техникой для поредения точек бурения. Рабочим предстоит сделать 10 скважин.



Контролировать процесс возложено на членов общественной комиссии, а освящать работу будут представители СМИ. На инженерные изыскания уйдет около 2 недель, но это приблизительные сроки, так как по причине изменения погодных усилия работы могут останавливать.



Результат исследования опубликуют после проверки экспертов. Активисты, которые выражают протест против мусорного полигона, пока наблюдают за ситуацией.



Напомним, что в Рикасихе, невзирая на бурные просты местного населения, собираются построить огромный мусорный полигон, где будут консервировать мусор Северодвинска, Новодвинска, Архангельска, части Приморского района, Емецка, Двинского, Усть-Пинеги, Холмогор и других населенных пунктов региона.



"Земля Поморья" заключила контракт с "ЭкоЦентром" на 1,4 млн руб. на проведение инженерных изысканий по соседству с дачными участками.



