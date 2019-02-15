Жители Белого Озера активно включились в сбор батареек
Школьники из школы № 26 пос. Белое Озеро включились в сбор вторсырья. Их экологическая акция началась с января. За более чем месяц работы учителям и ученикам удалось собрать 23 кг разных видов элементов питания.
Начальник отдела природопользования и экологии Л. Элимелах отметила, что не ожидала такой активности и поблагодарила весь коллектив школы за отзывчивость. Директор школы Н. Тихонова, педагог-организатор А. Дорофеева приложили все усилия, чтобы убедить учеников участвовать в экоакции. Они объяснили важность подобных мероприятий, раздельного сбора опасных отходов, поскольку это является составляющей охраны внешней среды.
Пос. Белое Озеро находится в лесу в 40 км от Северодвинска. Его с внешним миром соединяет только узкоколейная железная дорога. В этой местности экология страдает гораздо меньше, чем в других населенных пунктах, тем не менее, школа решила не оставаться в стороне от мировых тенденции по охране окружающей среды.
В настоящий момент в школе собрали по одной батарейке на каждого жителя.
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