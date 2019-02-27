Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Архангельская область >> Экология >> 27.02.2019

Председатель общественной палаты региона дал комментарии по результатам форума. На брифинге после окончания мероприятия Ю. Сердюк сообщил, что получает много обращений по закону "Об отходах производства и потребления".

Острые моменты затрагивают межмуниципальный объект ТКО в Рикасихе и проект "Шиес" межрегионального значения. Об этом и шла речь на пленарном заседании, тематических площадках. Высказывались полярные мнения о сложившейся ситуации.

Людям важно участвовать в выработке подходов для реализации закона, так как это важно для жизни конкретных территорий. Глава общественной палаты считает, что впервые прошедший экологический форум дал толчок обсуждению ситуации с реформой обращения с ТКО, и нужно продолжать дискуссию, инспекции в муниципалитетах. 

Действовать нужно в рамках федерального закона, но использовать для обсуждения разные площадки для диалога. На экофоруме в Архангельске только начат разговор о выработке предложений и рекомендации их на более высокий уровень, но никаких вопросов так и не решили.





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