Госучет численности животного мира завершился в НАО

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 05.03.2019

В 2019 г. площадь исследуемой территории - 7,8 млн га, протяженность - 1260 км, маршрутов – 126.

Исследование проводили сотрудники Департамента природных ресурсов НАО, подведомственного департаменту Центра природопользования и охраны окружающей среды на территории доступных охотничьих угодий округа. Это работа ежегодная, ее результаты дают возможность составить представление о численности объектов животного мира и выделить квоты на охоту без ущерба для природы.

Исследования проходили, как и раньше методом зимнего маршрутного учета. В рейдах подсчитывали следы зверей (песца, лисы, волка, росомахи, горностая, ласки, куницы, белки, лося, зайца-беляка). Также визуально подсчитали количество птиц боровой дичи (тетерева, рябчика, белой куропатки, глухаря).

Проверки длились с января по февраль на снегоходах по разным точкам округа от р. Несь до р. Адзьва.

Сейчас профильный департамент проводит работу по обработке сведений, а результаты позже будут направлены в Минприродных ресурсов и экологии России. На базе этих данных рассчитают лимит добычи лосей на сезон охоты 2019-2020 гг.





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