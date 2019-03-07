В Североморске начала работу мусороперегрузочная станция

Мурманская область >> Экология >> 07.03.2019

Новая мусороперегрузочная станция принимает отходы всего города. Объект построен в рамках реформы по обращению с отходами, а общий объем инвестиций составил 1,8 млрд руб.

Промышленная мусороперегрузочная станция Североморска - это бетонированная площадка в 5 тыс. м. кв., способная ежедневно принять 15 тонн ТКО. На территории есть бытовой корпус, пункты дозиметрического и весового контроля, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, пожарный резервуар, каток для утрамбовки ТКО.

Объект построен по соглашению мурманского правительства и компанией Управление отходами. Проект реализуется согласно реформы, вступившей в силу с этого года. Объем инвестиций проекта реформы в области - 1,8 млрд руб.

На территории станции будет происходить перегрузка крупногабаритных ТКО Североморска. МПС Североморска является частью системы, обеспечивающей обращение с ТКО в технологической зоне Кольского полуострова, куда также входят МПС ЗАТО Александровск, сортировочный комплекс в Междуречье. Все объекты построены по концессионному соглашению.





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