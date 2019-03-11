Туманным воздухом Мончегорска займется "Гринпис"

Мурманская область >> Экология >> 11.03.2019

В последнее время в Мончегорске люди чаще стали жаловаться на странный воздух и ухудшение здоровья. В воздухе появился привкус аммиака и серы. Это напугало местных жителей, которые попросили главу города обратиться к представителям "Гринпис" и разобраться в проблеме.

В интернете жители Мончегорска печатают посты на тему здоровья и опасения за него в связи со сложившейся ситуацией. Эти посты вызвали резонанс, а в "Яндекс-новостях" новость об ухудшении экологического состояния в городе занимала первую строчку. Представители Greenpeace Russia уже заинтересовались экологическим бедствием в Мончегорске.

Большинство местных жителей считают, что проблема получила  резонанс, так как воздух в городе отравили химикатами местные  промышленные предприятия. По этой причине над городом все чаще стал появляться странный туман, дающий во рту привкус аммиака и серы. Во всех бедах мончегорцы обвиняют Кольскую горно-металлургическую компанию, с которой властям и представителям "Гринпис" еще предстоит разобраться.





Рекомендуем по теме:

В Кандалакше начался снос гарнизонного Дома офицеров

Новой достопримечательностью Воркуты стал подсолнух

Кубок Мурманской области по мотокроссу разыграли в Мончегорске

II Международный поэтический фестиваль "Табуретка" пройдет в Мончегорске

Дикие волки стали появляться на улицах Красавино

Дни культуры Швеции пройдут в Петрозаводске


Педагоги Мурманска сдали ЕГЭ

9 тыс. жителей НАО купили в 2018 г. авиабилеты по льготным ценам

К Северному завозу-2019 готовятся в НАО

В Мурманске прошел международный турнир по юкигассен

IT-форум "Современные информационные технологии: для государства и общества" пройдет в Вологде 5-6 апреля

В Верещагинской библиотеке открылась фотовыставка "Уникальный стиль жизни деревни Аинокура"

Жители Белого Озера активно включились в сбор батареек
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета