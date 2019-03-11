Туманным воздухом Мончегорска займется "Гринпис"

В последнее время в Мончегорске люди чаще стали жаловаться на странный воздух и ухудшение здоровья. В воздухе появился привкус аммиака и серы. Это напугало местных жителей, которые попросили главу города обратиться к представителям "Гринпис" и разобраться в проблеме.



В интернете жители Мончегорска печатают посты на тему здоровья и опасения за него в связи со сложившейся ситуацией. Эти посты вызвали резонанс, а в "Яндекс-новостях" новость об ухудшении экологического состояния в городе занимала первую строчку. Представители Greenpeace Russia уже заинтересовались экологическим бедствием в Мончегорске.



Большинство местных жителей считают, что проблема получила резонанс, так как воздух в городе отравили химикатами местные промышленные предприятия. По этой причине над городом все чаще стал появляться странный туман, дающий во рту привкус аммиака и серы. Во всех бедах мончегорцы обвиняют Кольскую горно-металлургическую компанию, с которой властям и представителям "Гринпис" еще предстоит разобраться.