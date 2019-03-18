Мусоросжигательных заводов в Вологодской области не будет

Об этом сообщил замгубернатора А. Стрижов. У бизнеса мусоропереработка может вызвать интерес, и схема региона в обеих зонах не исключает возможности строительства заводов, но они будут не мусоросжигательные. Это может оказаться производство по переработке. Но его не построят без согласования с общественностью, поэтому будут проведены положенные по закону общественные слушания и будет проведен анализ негативного воздействия выбросов на атмосферу.



Если инвесторы предложат размещение на территории региона мусороперерабатывающего завода, принятие решения пройдет в соответствии с требованиями законодательства.



Сейчас тема экологии стоит особенно остро, но при этом многие регионы не хотят, чтобы на их территории строились мусоросжигательные заводы, несмотря на заверения специалистов, что это безопасно для населения. В Мурманской области до сих пор борются за право не допустить на своей территории мусорных свалок. По сути, Стрижов не успокоил жителей Вологды, так как если предложения по строительству МСЗ будут, их все равно рассмотрят.