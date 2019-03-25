Антимусорный митинг в Архангельске собрал 10 человек

Архангельская область >> Экология >> 25.03.2019

Как показала практика, проблема мусора в городе людей не особо интересует. В соцсетях они активно обсуждают экологические проблемы города, но выступить со своим словом в реальной жизни не готовы. Так, из заявленных на участие в антимусорном митинге 600 человек собрались лишь 10.

Люди собрались около самолета Миг-31 в районе аэропорта. Организовал экомероприятие Д. Секушин. Целью мероприятия было выступить против строительства в Поморье мусорного полигона. Экологический технопарк планируют построить у станции Шиес.

Местное население и активисты всячески пытаются помешать реализовать этот проект, поскольку считают, что Архангельская область не должна превратиться в свалку опасных отходов для всей России. Правительство региона изначально не очень противилась этой идее, поэтому сейчас население выражает ему крайнее недоверие. Это скажется на ближайших выборах, а рейтинг нынешней власти оставляет желать лучшего.

Люди не могут простить местным властям то, что они не захотели отстоять регион, как это сделали многие. Теперь не сделать из Архангельской области мусору всероссийского масштаба будет сложно.





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