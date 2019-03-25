Архангельские ученые против создания полигонов для ввоза мусора

Ученые города написали письмо губернатору Архангельской области, продублировав его письмом в адрес администрации президента России. Ученые умы выразили протест строительству мусорных полигонов, которые призваны собирать московский мусор.



Письмо подписали 11 человек. Архангельские ученые хотели передать письмо В. Путину из рук лауреата Нобелевской премии по физике Ж. Алферова, но он 1 марта умер.



В письме сообщается, что бытовой мусор имеет соединения, не разлагающиеся или подлежащие разложению до 100 лет. Они выделяют вещества, вредные для живых существ, ослабляя резистентность, снижают продолжительность жизни. И никакие капсулы не могут гарантировать отсутствие протечек или токсичное заражение вод и торфяников.



Кроме того, отношение Москвы к Архангельской области неуважительное. С научной точки зрения неубедительны аргументы в пользу создания экотехнопарков с мусором, так как их безопасность гарантирована только на словах.



Ученые являются сторонниками переустройства системы отбора и хранения отходов в стране и регионе, но выбранный путь – это обман, недостойный столицы России и недопустимый для Архангельской области.