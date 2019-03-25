Архангельские ученые против создания полигонов для ввоза мусора

Архангельская область >> Экология >> 25.03.2019

Ученые города написали письмо губернатору Архангельской области, продублировав его письмом в адрес администрации президента России. Ученые умы выразили протест строительству мусорных полигонов, которые призваны собирать московский мусор.

Письмо подписали 11 человек. Архангельские ученые хотели передать письмо В. Путину из рук лауреата Нобелевской премии по физике Ж. Алферова, но он 1 марта умер.

В письме сообщается, что бытовой мусор имеет соединения, не разлагающиеся или подлежащие разложению до 100 лет. Они выделяют вещества, вредные для живых существ, ослабляя резистентность, снижают продолжительность жизни. И никакие капсулы не могут гарантировать отсутствие протечек или токсичное заражение вод и торфяников.

Кроме того, отношение Москвы к Архангельской области неуважительное. С научной точки зрения неубедительны аргументы в пользу создания экотехнопарков с мусором, так как их безопасность гарантирована только на словах.

Ученые являются сторонниками переустройства системы отбора и хранения отходов в стране и регионе, но выбранный путь – это обман, недостойный столицы России и недопустимый для Архангельской области.





Рекомендуем по теме:

Архангельская область не хочет быть мусорным полигоном России

Мусорные баталии Архангельска вышли на уровень Госдумы?

Ученые из МГУ проанализируют микроклимат Апатитов

Ученые Коми выяснили откуда в организмах оленей превышенная норма тяжелых металлов

Чем еще может заниматься археолог

Ученые САФУ вернулись из экспедиции по Америке и северу России


Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья

Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета