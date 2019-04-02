В Общественной палате Архангельской области утверждена резолюция экофорума "Чистый Север – чистая страна!"
На заседании Совета Общественной палаты области утверждена итоговая резолюция Первого экофорума региона. Мероприятие прошло в конце февраля на площадке Интеллектуального Центра САФУ с участием 300 гостей. Среди них были ученые, экологи, культурологи, представители исполнительной власти, депутаты.
Большая часть дискуссий на площадках затронула важные для Поморья темы о новых принципах хранения и переработки ТКО, экобезопасности. Мнения по этому поводу высказали эксперты С. Старовойтов, А. Нагибин, З. Шаргатова и др. Итог дискуссий подвели в рамках второго пленарного заседания.
Главным событием форума стала организация общественного экодвижения региона "Чистый Север – чистая страна!". Его главой стал А. Усачев. В настоящий момент общественники занимаются акцией "БУМАГАмобиль".
Конечный вариант резолюции не включил отдельные предложения, урегулированные федеральным или областным законодательством. Не попали туда и пожелания, не относившиеся к тематике экофорума.
С итоговым текстом резолюции можно ознакомиться на портале Общественной палаты Архангельской области.
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