Мурманский морской торговый порт ввел в строй первую очередь пылезащитного экрана
А. Масько, гендиректор торгового порта, назвал это событие историческим. Проект стоимостью 700 млн руб. вводится в эксплуатацию поэтапно. Длина экрана – дом в 9 этажей, ширина – 2 тыс. м. На территории второго грузового района оборудовано 600 м.
Пылезащитное ограждение - 20-метровые металлоконструкции со специальными перфорированными листами. Стена за счет формы и множества отверстий останавливает воздушный поток, пыль оседает, и по расчетам, экран способен уловить 90% пыли, попадающей в воздух во время открытой перевалки угля. Но точнее удастся сказать об эффективности экрана через полгода.
С 2013 г. порт наращивает темп природоохранных мероприятий. Так, в 2017 г. принята экопрограмма на 3 млрд руб. Она сформирована на основе опыта крупных стивидорных компаний КНР, Японии, Канады, Австралии. Программа представляет матрицу из 12 проектов и рассчитана на реализацию до 2021 г.
В 2018 г. порт завершил внедрение системы орошения на участках перевалки угля. Там действуют тумано- и снегообразующие пушки. Их 17, и такого количества нет портах России.
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