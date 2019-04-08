Жители Архангельской области 8 месяцев протестуют против свалки в Шиесе

Жители региона опасаются, что свалка будет расти. Застройщик уже опубликовал характеристики проекта.



Несмотря на народные возмущения, застройщик продолжает строить полигон ТКО на станции. Владелец проекта "Технопарк" с правительством области приучают жителей к неизбежности появления свалки. Сначала застройщик огромные масштабы мусорной свалки отрицал, сейчас показывает реальные масштабы проекта. В процессе многочисленных судов общественности стали доступны масштабы задуманного.



В октябре 2019 г. инвестиционная комиссия одобрила проект, который предусматривает ежегодное поступление на Шиес 500 тыс. тонн отходов. Размеры свалки менялись постоянно в сторону увеличения.



20 лет работы полигона обернуться для региона сбором 46 млн тонн отходов. В Шиес вывезут 30% всех производимых в Москве отходов. На мнение местных жителей власти не обращают внимания. Жители опасаются, что мусор окажется совершенно неперерабатываемым, а для заявленного количества отходов 300 га не хватает. Площадь свалки увеличат в разы.