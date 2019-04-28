"Чистый след" продемонстрировала работу автоматической системы учета и отслеживания мусора

Региональный оператор по вывозу отходов "Чистый след" продемонстрировал представителям СМИ работу автоматической системы отслеживания и учета мусора.



Мусоровозы компании оснащены системой ГЛОНАСС, поэтому GPS-навигация помогает диспетчерам отслеживать передвижение мусоровозов, соблюдение графиков, видеть, действительно ли мусоровоз заехал в конкретный двор и забрал мусор.



В режиме онлайн отслеживается время прибытия, отъезда, погрузки. Каждый водитель имеет маршрут со списком контейнерных площадок, которые нужно обслужить. Маршрут загружается в мобильное приложение. Отходы юрдиц вывозятся по графику, на виде объекты машины выезжают каждый день. С гаражными кооперативами и садоводствами работа осуществляется по заявкам, оставленным на сайте компании.

Каждая площадка отмечается на карте зеленым цветом, и если мусор не вывезен, точка становится красной. Если часть мусора теряется по дороге, водитель обязан его подобрать, и подтвердить это фотографией. За нарушения взимаются штрафы от 500 руб. до 1 тыс. руб.



За 2 последних месяца жалоб на некачественный вывоз мусора стало в 17 раз меньше.