Учитель из Умбы снял фильм об экологической катастрофе поселка
Отбросы в поселке вовремя не вывозятся, контейнеры все время раскрыты, а стихийные свалки устраивают люди, животные и предприятия.
Смена регионального оператора по обращению с ТКО в Мурманской области произошла недавно. Пока результатов не видно, поэтому житель пос. Умба решил снять фильм, посвященный мусорной проблеме в родном поселке и представить его на суд зрителей.
Автор короткометражки И. Биттенбиндер ходил по дворам, показывал загрязненные участки, в том числе помойка на ул. Дзержинского.
Местные жители много раз сами убирали территорию у своих домов, но через несколько дней находили новый мусор на том же месте, разнесенный ветром, птицами или животными. Местами стихийных свалок пользуются бездомные и дикие животные. Птицы и бездомные собаки выуживают добычу из всегда открытых контейнеров, сваливают отходы в лесополосе, где образуются новые стихийные свалки.
Коммунальщики с жителей Умбы взимают плату за вывоз мусора и утилизацию по стандартам, но в результате поселяне не имеют ни того, ни другого, а на юге региона даже не построили полигон ТКО, куда можно было бы свозить мусор.
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