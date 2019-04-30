Открыт конкурс на выполнение инженерных изысканий по рекультивации полигона ТКО в Нарьян-Маре

Конкурс на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по рекультивации полигона ТКО в Нарьян-Маре объявило Управление госзаказа. Максимальная стоимость контракта - 10,78 млн руб.



По условиям контракта, подрядчику нужно провести инженерные изыскания, подготовить проект, документацию, пройти госэкспертизы. Результаты инженерных изысканий даст возможность включить полигон ТКО в госреестр объектов накопленного вреда. Проект должен предусмотреть рекультивацию свалки полигона, очистку, сбор, предотвращение образования свалочного газа и сточных вод.



Наличие в округе проекта поможет рекультивировать свалку при финподдержке федерации, о чем сообщил начальник Управления природных ресурсов С. Чибисов. На месте полигона должна быть зона природного ландшафта.



Свалка жидких и твердых бытовых отходов в Нарьян-Маре открыта в 1960 г. в 3,5 км от города. Ее площадь - 16 га. За время эксплуатации здесь размещено 502 тыс. м3 отходов, неравномерно расположенных на полигоне. Высота слоя мусора - 7,5 м. Это промышленные, бытовые, строительные отходы 4-5 классов опасности.