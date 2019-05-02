Териберка бьет тревогу по поводу экологии

Мурманская область >> Экология >> 02.05.2019

Териберку заваливают рыбными отходами, и скоро городок может превратиться в мусорку рыбных отходов. Виноваты в этой проблеме приезжие рыбаки, после рыбалки шкерящие рыбу на териберских пляжах.

На берегу свалено много рыбной чешуи и требухи, которая воняет. Такие последствия рыбалки местных жителей очень раздражают. Не добавляет оптимизма и тот факт, что в Мурманской области уже проснулись медведи, которые бегут на запах рыбы с душком, ка пчелы летят на мед.

Местные власти проблему не решают, поскольку в Териберке нет даже постоянного участкового, а закрыть пляжи невозможно. Приходиться ходить по берегу с информационными рейдами, объяснять основы поведения у воды и на природе. Понятливых оказывается не так много, поэтому специально для них на столбе повесили рыбака. Это кукла, примотанная вверх ногами и с табличкой на груди "Он бросал мусор". Так териберцы грозятся поступать со "свиньями".

В Териберке официально ждут в этом году 150 тыс. туристов, поэтому проблему с мусором придется решать. В противном случае туристы скоро закончатся.





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