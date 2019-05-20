Более 1700 опасных для природы объектов обнаружено в Коми

Росприроднадзор подсчитал количество опасных для окружающей среды объектов в Коми. Все они действующие. В категорию крайне высокого риска попали 1,6% (1774) всех объектов.



В Ухте прошла встреча представителей надзорного органа, которые обсуждали вопросы правоприменительной практики природоохранной работы республики. Здесь и были озвучены неутешительные показатели. Тенденция показала увеличение опасности для окружающей среды со стороны многих государственных и частных объектов.



За два года на территории Коми проведено 178 проверок, которые определили качество земельных и водных ресурсов, а также их состояние. В прошлом году рассмотрено 160 дел об админправонарушениях, по которым составлено 74 протокола. Штрафов выписано на 6,9 млн руб., взыскано 6,8 млн руб.



Негативное влияние на природу обошлось недобросовестным природопользователям в 67,4 млн руб., а на апрель 2019 г. сумма штрафов составила 29,4 млн руб.



В 2018 г. экологический сбор в республике составил 14 млн руб., с начала текущего года - 459,5 тыс. руб.