Более 1700 опасных для природы объектов обнаружено в Коми
Росприроднадзор подсчитал количество опасных для окружающей среды объектов в Коми. Все они действующие. В категорию крайне высокого риска попали 1,6% (1774) всех объектов.
В Ухте прошла встреча представителей надзорного органа, которые обсуждали вопросы правоприменительной практики природоохранной работы республики. Здесь и были озвучены неутешительные показатели. Тенденция показала увеличение опасности для окружающей среды со стороны многих государственных и частных объектов.
За два года на территории Коми проведено 178 проверок, которые определили качество земельных и водных ресурсов, а также их состояние. В прошлом году рассмотрено 160 дел об админправонарушениях, по которым составлено 74 протокола. Штрафов выписано на 6,9 млн руб., взыскано 6,8 млн руб.
Негативное влияние на природу обошлось недобросовестным природопользователям в 67,4 млн руб., а на апрель 2019 г. сумма штрафов составила 29,4 млн руб.
В 2018 г. экологический сбор в республике составил 14 млн руб., с начала текущего года - 459,5 тыс. руб.
Рекомендуем по теме:
23 апреля Мурманский областной центр допобразования "Лапландия" проведет форум "Моя профессиональная траектория"
В Мурманске пройдет молодежный форум "Студенческое измерение современного и будущего Арктики"
А. Чибис посетил Верхне-Туломскую ГЭС
После длительного перерыва в Архангельске стартует чемпионат по хоккеею
3,3 тыс. мест для школьников создадут в Коми к 2022 г.
В 4 городах Коми создадут виртуальные концертные залы
Подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования в НАО