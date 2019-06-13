У профсоюзов Архангельска лопнуло терпение

Архангельская область >> Экология >> 13.06.2019

Профсоюзы Архангельской области собираются обратиться к президенту, мэру Москвы и губернатору Архангельской области с требованием снять растущую напряженность в социально-политической обстановке региона, не игнорирование требования общественности о прекращении строительства мусорного могильника московских отходов в Ленском районе. Люди устали бастовать против этого необдуманного решения властей, а власти не обращают на их протесты никакого внимания.

В опубликованном от профсоюзов обращении говорится о незаконности работ на Шиесе, об игнорировании губернатором Орловым, его московскими инвесторами заключения Двинско-Печорского водного управления о недопустимости подобного объекта на данной территории, о неизбежном химическом и микробном загрязнении бассейна р. Вычегдп и Северной Двины, угрозе заражения питьевой воды многих городов в 7 районах Архангельской области.

Областная Федерация профсоюзов отмечает произвол полиции, Росгвардии по отношению к экоактивистам и бездействие силовых структур, блокировку подъездных путей к Шиес, нарушения безопасности железнодорожного сообщения и транспортировки горючего.





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