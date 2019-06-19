Управление госзаказа НАО подвело итог торгов по проекту рекультивации свалки ТКО в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 19.06.2019

В торгах приняли участие 2 организации, а победителем стала организация из Петербурга. Контракт заключен на 9,8 млн руб., которые будут выделены из бюджета НАО. Ранее петербургская организация выиграла тендер на разработку проекта рекультивации ТКО свалки в пос. Искателей.

Департамент природных ресурсов НАО сообщил, что подрядчику нужно провести инженерные изыскания, сделать проектную, рабочую документацию, пройти госэкспертизы. Результат инженерных изысканий позволит включить полигон в госреестр объектов накопленного вреда для окружающей среды. Проект должен предусмотреть рекультивацию свалки полигона, сборку, очистку, предотвращение образования свалочного газа и сточных вод.

Напомним, что свалка жидких и твердых бытовых отходов в городе открыта в 1960 г. в 3,5 км от Нарьян-Мара. Площадь отчуждения - 16 га. За все время эксплуатации свалка приняла 502 тыс. кубометров отходов, неравномерно расположенных на полигоне. Высота слоя мусора - 7,5 м.

Рекультивация свалок проводится в рамках реформы по обращению с ТКО. НАО переходит к новой системе обращения с ТКО с января 2020 г.





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