Представители Карелии изучают работу мусороперерабатывающих установок Финляндии

Республика Карелия >> Экология >> 20.07.2019

Энергетические капсулы вскоре могут появиться в Карелии. Они могут превращать органические отходы в грунт и газ, не выделяя вредных веществ.

По поручению главы Карелии А. Парфенчикова делегация  республики посетила станцию BioKymppi Oy в финском Китеэ. Работу предприятия изучили глава Минприроды А. Щепин и руководитель "Автоспецтранс".

На биогазовой станции применяются энергоустановки на базе технологии Hardferm. Они работают по принципу разложения отходов благодаря термофильным микроорганизмам. Станция работает с органическими отходами (мусор в стране сортируют на фракции заранее), затем  извлекают из него мелкие неорганические частицы. Масса подается в биологический реактор, где под воздействием бактерий выделяется биогаз. Также во время реакции образуются удобрения, технический грунт. Процесс переработки длится 1 месяц.

В Минприроды Карелии подсчитали, что 40% образующихся отходов – это пищевой мусор. 20% - неорганические отходы, и из них можно получать биогрунт и газ. 15% - неразлагаемый мусор, и из  него можно сделать технический грунт. Биогрунт используется в лесопосадках, сельском хозяйстве, при рекультивации свалок, в строительстве дорог.





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