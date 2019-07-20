Представители Карелии изучают работу мусороперерабатывающих установок Финляндии

Энергетические капсулы вскоре могут появиться в Карелии. Они могут превращать органические отходы в грунт и газ, не выделяя вредных веществ.



По поручению главы Карелии А. Парфенчикова делегация республики посетила станцию BioKymppi Oy в финском Китеэ. Работу предприятия изучили глава Минприроды А. Щепин и руководитель "Автоспецтранс".



На биогазовой станции применяются энергоустановки на базе технологии Hardferm. Они работают по принципу разложения отходов благодаря термофильным микроорганизмам. Станция работает с органическими отходами (мусор в стране сортируют на фракции заранее), затем извлекают из него мелкие неорганические частицы. Масса подается в биологический реактор, где под воздействием бактерий выделяется биогаз. Также во время реакции образуются удобрения, технический грунт. Процесс переработки длится 1 месяц.



В Минприроды Карелии подсчитали, что 40% образующихся отходов – это пищевой мусор. 20% - неорганические отходы, и из них можно получать биогрунт и газ. 15% - неразлагаемый мусор, и из него можно сделать технический грунт. Биогрунт используется в лесопосадках, сельском хозяйстве, при рекультивации свалок, в строительстве дорог.