В НАО готовятся к празднованию Дня оленя

В Ненецкий округ уже прибывают первые вертолеты с призами, посылками и гостями праздничных мероприятий, посвященных Дню оленя. Первые гости прибыли в Харуту и Амдерму, а делегация с губернатором округа А. Цыбульским отправилась на стойбище в общину "Канин".



Празднования во многих хозяйствах уже активно проходят и состоят из традиционных мероприятий - спортивных состязаний, награждения оленеводческих хозяйств, людей, лучших бригад за их высокие производственные показатели. Отдельного поощрения заслужили охотники за отстрел хищников.



В рамках праздничных мероприятий кочевники общины "Ямб то" пройдут обследования мобильной бригады медиков, в стойбищах организуют мобильную приемную прокуратуры, откроется образовательный ежегодный проект "Кочевой детский сад". Дети из 4 оленеводческих бригад смогут пройти подготовку к школе, не уезжая от родителей.



10 августа праздничные мероприятия завершатся.



Напомним, что деньги на поощрение победителей соревнований оленеводов предоставила компания "ЛУКОЙЛ" по соглашению Администрации Ненецкого округа.