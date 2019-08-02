В НАО готовятся к празднованию Дня оленя

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 02.08.2019

В Ненецкий округ уже прибывают первые вертолеты с призами, посылками и гостями праздничных мероприятий, посвященных Дню оленя. Первые гости прибыли в Харуту и Амдерму, а делегация с губернатором округа А. Цыбульским отправилась на стойбище в общину "Канин".

Празднования во многих хозяйствах уже активно проходят и состоят из традиционных мероприятий - спортивных состязаний, награждения оленеводческих хозяйств, людей, лучших бригад за их высокие производственные показатели. Отдельного поощрения заслужили охотники за отстрел хищников.

В рамках праздничных мероприятий кочевники общины "Ямб то" пройдут обследования мобильной бригады медиков, в стойбищах организуют мобильную приемную прокуратуры, откроется образовательный ежегодный проект "Кочевой детский сад". Дети из 4 оленеводческих бригад смогут пройти подготовку к школе, не уезжая от родителей.

10 августа праздничные мероприятия завершатся.

Напомним, что деньги на поощрение победителей соревнований оленеводов предоставила компания "ЛУКОЙЛ" по соглашению Администрации Ненецкого округа.





Рекомендуем по теме:

13 рейсов в места расположения оленеводческих хозяйств запланировано в рамках празднования Дня оленя в НАО

В НАО формируется передвижная медбригада для обследования кочевников Канин

В ненецкой тундре откроется кочевой детский сад

В тундре НАО откроются 3 кочевых детских сада

В День оленя вертолеты Нарьян-Марского авиационного отряда выполнят 14 рейсов

Кочевой детсад в ненецкой тундре откроется 2 августа


В Череповце 24 выпускника показали 26 100-балльных результатов по ЕГЭ

8 тыс. детей НАО стали участниками "Культурных каникул"

Еженедельные рыбные ярмарки начинаются в Мурманске

В Архангельске начал работу всероссийский медицинский отряд "Коллеги"

Победители конкурса «Команды Республики Коми» придумали решения вопроса посещаемости мероприятий в регионе

В Мурманск приплывет научное судно "Профессор Леванидов"

Побережье озера Лососинного стало первой природно-рекреационной территорией в Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета