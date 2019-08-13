Расчисткой реки в пос. Красное займутся подольские специалисты
В Департаменте экологии, природных ресурсов, АПК Ненецкого округа рассказали, что ведомство заключило контракт на 2,05 млн руб. с компанией "Спецстройпроект" из Подольска. Это единственный претендент на второй тендер. Первый заключением контракта не завершился.
Специалисты профильного ведомства объявили конкурс на выполнение работ по расчистке, углублению русла реки в районе пос. Красное. Здесь проектировщик также проведет полевые работы. Протяженность участка проектирования реки составит 3,3 км.
По условиям контракта, завершить проектирование нужно до 2 декабря.
Работы на реке Красная будут проведены для снижения рисков негативного влияния паводковых вод на жилмассив, объекты инфраструктуры, предотвращение возможных ущербов. За счет того, что в русле реки уровень воды низкий, весной там наблюдаются заторы льда, что приводит к выходу воды из берегов и подтоплению близлежащих участков. Это наносит огромный ущерб населению и региону, который вынужден решать проблему большими финансовыми вливаниями.
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