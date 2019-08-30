Первый пункт приема вторсырья открылся в Новодвинске

Архангельская область >> Экология >> 30.08.2019

Сырье, сданное горожанами, поедет на переработку в соседние регионы.

В Новодвинске начал работу пункт приема вторсырья. Здесь можно не просто сдать пленку, пластик, макулатуру на килограммы, но и получить за них 3-5 руб. Сумма символическая, но мотивирующая.

Сдать мусор можно на ул. Космонавтов в Новодвинске, а скоро планируется открытие таких же пунктов в Архангельске и Северодвинске.

Открыла пункт компания "Экоресурс", имеющая  собственную базу сортировки и обработки. Отсортированный мусор отправляется в Вологодскую и Кировскую области, Санкт-Петербург и Ярославль.

Учредитель "Экоресурс" Р. Каландаров рассказал, что компания имеет крупные базы приемки, но добираться к ним неудобно, поэтому  было принято решение открыть пункт приема прямо в городе. Он выразил надежду, что люди не будут выкидывать в контейнеры то, что подлежит переработке, когда можно принести это в пункт приема и получить за это деньги. Сдавая пленку, пластик и бумагу можно дать вторую жизнь материалам, внести свой вклад в дело сокращения свалок.





Рекомендуем по теме:

26 - 27 июня в Петрозаводске пройдет акция "Добрый шкаф"

В Инте объявлена акция по сбору елок в качестве корма для животных

В карельской столице началась акция по сбору пластика

В Архангельске стартовал "Экобатл" по сбору вторсырья

В Архангельской области стартовал "Экобатл"

Проблемы мусора в Москве и области


В Архангельскую область придет новый оператор, ответственный за обращение с отходами

В Череповце начали производство фибролита на экспорт

Сериал «Бухта Глубокая» начали снимать в Териберке и Мурманске

Аэропорт в Амдерме реконструируют

В НАО готовятся к празднованию Дня оленя

В Архангельске открыли завод газобетонных блоков

В Северодвинске проходит фестиваль хип-хоп культуры и экстремального спорта Street Life
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета