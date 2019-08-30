Первый пункт приема вторсырья открылся в Новодвинске

Сырье, сданное горожанами, поедет на переработку в соседние регионы.



В Новодвинске начал работу пункт приема вторсырья. Здесь можно не просто сдать пленку, пластик, макулатуру на килограммы, но и получить за них 3-5 руб. Сумма символическая, но мотивирующая.



Сдать мусор можно на ул. Космонавтов в Новодвинске, а скоро планируется открытие таких же пунктов в Архангельске и Северодвинске.



Открыла пункт компания "Экоресурс", имеющая собственную базу сортировки и обработки. Отсортированный мусор отправляется в Вологодскую и Кировскую области, Санкт-Петербург и Ярославль.



Учредитель "Экоресурс" Р. Каландаров рассказал, что компания имеет крупные базы приемки, но добираться к ним неудобно, поэтому было принято решение открыть пункт приема прямо в городе. Он выразил надежду, что люди не будут выкидывать в контейнеры то, что подлежит переработке, когда можно принести это в пункт приема и получить за это деньги. Сдавая пленку, пластик и бумагу можно дать вторую жизнь материалам, внести свой вклад в дело сокращения свалок.