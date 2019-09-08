Названы наиболее лесистые муниципалитеты Коми

Республика Коми >> Экология >> 08.09.2019

Площадь земель лесофонда Коми - 36,27 млн га. 72,8% республики покрыто лесами, а в некоторых регионах показатель достигает 95%.
Власти Коми внесли изменения в территориальную схему планирования, утвержденную в 2010 г. Корректировке подвергли целые разделы, обновились данные о запасах недр, лесных, охотничьих, водных ресурсах.

За 5 лет площадь лесного фонда на 7 тыс. га увеличилась, а занятая лесами площадь почти не изменилась. Средняя лесистость уменьшилась до 72,8% с 79,1%. Показатель изменился не на много во всех муниципалитетах за исключением Сыктывкара, где величина лесистости до 95,1% выросла. В городе из 42,8 тыс. га лесофонда под лесами находятся 40,7 тыс. га.

Самими лесистыми стали Удорский, Кои?городский, Куломский, Корткеросский, Сыктыдвинский, Прилузский, Сысольский, Усть-Вымский и Усть-Куломский раи?оны, Сыктывкар, где показатель свыше 90%. Меньше всего лесов в Усинске, Инте и Воркуте. Большая часть лесов – это лес хвойных пород, где ель занимает 54,1%, береза – 16,6%, сосна — 25,1%, осина — 2,1%.





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