В очистке берегов Онежского озера и Лососинки приняли участие 500 человек
Очищать от мусора берега Лососинки и Онежского озера пришли добровольцы в лице школьников, студентов, команд от организаций Петрозаводска, а также Медвежьегорского, Пудожского районов.
Общероссийский народный фронт устроил экоакцию, которая включала несколько мероприятий. В их рамках от мусора очистили пляж "Пески", провели эстафету "Чистобег", начавшуюся с разминки. В мероприятии приняли участие студенты 4-х колледжей Петрозаводска, команды "Почты России" и ПСК, местные жители. Победителями оказались "Смурфики" из Техникума городского хозяйства, собравшие 478 кг мусора. Им вручил главный приз соревнований – набора футболок и беспроводные колонки.
Всего в экологической акции "Чистое Онего" участие приняли 500 человек, которые общими усилиями собрали 7 тонн отходов. Акция была призвана поддержать экологию региона, показать людям, насколько важно жить в чистоте и то, насколько люди бывают близки к понятию "свиньи" (это было видно по количеству мусора, оставленного людьми после своего нахождения у берегов водоемов).
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