14 сентября в Нарьян-Маре пройдет Всероссийская экоакция "Живи, лес!"

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 12.09.2019

В рамках экологической акции в столице НАО высадят 65 саженцев березы и рябины.

Акция начнется 14 сентября у здания ДЮЦ "Лидер". В ней примут участие работники окружного департамента природных ресурсов, воспитанники образовательных учреждений, которые высадят 25 кустарников. Позже у здания центра содействия семейному устройству нефтяники высадят еще 25 деревьев.

Со следующей недели деревья начнут высаживать у школы с. Тельвиска, в Нарьян-Маре у школы №1, у домов на ул. Строительная.

"Живи, лес!" – акция многодневная. Она продлится в НАО до конца октября. В ее рамках проведут субботники, просветительские мероприятия. Всероссийская экоакция проводится по инициативе агентства лесного хозяйства России 8-й год. Ее цель – привлечь внимание к проблемам восстановления, приумножения леса страны. В рамках этой акции во всех субъектах РФ лесные массивы очищаются от мусора, высаживаются молодые деревья. В Ненецком округе к участию постараются привлечь все слои населения, особенно молодежь и детей, на которых будет лежать ответственность за состояние экологии региона в будущем.





Рекомендуем по теме:

Экоакцию в Нарьян-Маре проведут 9 сентября

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Нарьян-Маре

"Бессмертный полк" в НАО объединит 4 тыс. участников

В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"

Акция "День призывника" прошла в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре празднуют День России


Расчисткой реки в пос. Красное займутся подольские специалисты

В НАО заготовили 6 тыс. тонн грубых кормов

"Бухту глубокую" снимают в Мурманской области

В Петровском парке Архангельска могут создать археологическую зону

«Росатом» решил избавиться от части акций убыточного завода «Петрозаводскмаш»

Ученые из Архангельска проводят исследования в Арктике

В Архангельске не хотят строить типовые суда
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета