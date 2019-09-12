14 сентября в Нарьян-Маре пройдет Всероссийская экоакция "Живи, лес!"
В рамках экологической акции в столице НАО высадят 65 саженцев березы и рябины.
Акция начнется 14 сентября у здания ДЮЦ "Лидер". В ней примут участие работники окружного департамента природных ресурсов, воспитанники образовательных учреждений, которые высадят 25 кустарников. Позже у здания центра содействия семейному устройству нефтяники высадят еще 25 деревьев.
Со следующей недели деревья начнут высаживать у школы с. Тельвиска, в Нарьян-Маре у школы №1, у домов на ул. Строительная.
"Живи, лес!" – акция многодневная. Она продлится в НАО до конца октября. В ее рамках проведут субботники, просветительские мероприятия. Всероссийская экоакция проводится по инициативе агентства лесного хозяйства России 8-й год. Ее цель – привлечь внимание к проблемам восстановления, приумножения леса страны. В рамках этой акции во всех субъектах РФ лесные массивы очищаются от мусора, высаживаются молодые деревья. В Ненецком округе к участию постараются привлечь все слои населения, особенно молодежь и детей, на которых будет лежать ответственность за состояние экологии региона в будущем.
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