Началась эвакуация опасных понтонов на берегу Белого моря
Глава Архангельской области И. Орлов сообщил, что эвакуация понтонов началась, а параллельно проходят исследования почвы, растительности, морской воды, которые подтверждают отсутствие угрозы в виде радиации.
На потенциально опасные понтоны на берегу Белого моря жаловались давно. Люди считают их опасными, поскольку именно они были в центре событий, когда 8 августа случилось ЧП на полигоне Северодвинске. Понтоны не охранялись, на них была повышенная радиация, что было уставлено журналистами, которые произвели на них соответствующие измерения.
Администрация региона уверяет, что просочившаяся в СМИ информация об опасных понтонах была направлена в "Росатом", Минобороны, Росгидромет и Северодвинский отдел УФС по надзору в области защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) Архангельской области. Несмотря на то, что в ответе обладминистрации понтоны названы опасными, степень, а также причины этой опасности не уточнялись.
Работы по разбору и вывозу понтонов начались. Разработан целый комплекс мероприятий, включающий демонтаж, вывоз на утилизацию технологического оборудования, снятие и транспортировку на утилизацию самих понтонов.
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