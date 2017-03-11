"Экологию глаза" должны внедрить в Коми в ближайшие 5 лет

Власти Коми, как других регионов страны, в течение 5 лет должны во всех муниципальных образованиях обеспечить "экологию глаза". В Казани провели семинар, организованный Минстроем РФ, на котором обсудили внедрение проекта "Формирование городской среды". На мероприятие приехали профильные чиновники и общественники всех субъектов РФ.



От Коми на семинаре присутствовали зампредседателя правительства и руководитель Минстроя К. Лазарев, сотрудники Минстроя и представители штаба ОНФ региона.



С 2017 г. регионы обязаны начать федеральный проект, являющийся приоритетным. Его цель – создать условия для повышения качества городской среды, комфортного в ней проживания с 2017 по 2020 гг. Должен быть проведен комплекс мероприятий по формированию такой среды, а в качестве целевых показателей нужно реализовать к 2020 г. 400 проектов по обучению 2 тыс. специалистов.



Внедряться проект будет органами региона и муниципальным органам власти под руководством Минстроя РФ и партии "Единая Россия", при участии общественных организаций и движений – Общероссийский народный фронт и федеральный центр "ЖКХ Контроль" с региональными представительствами и штабами.



На семинаре участникам представили планы-графики, механизмы реализации и сроки проекта. Из федеральной казны на 5-летнюю программу выделят 20 млрд руб. Финансирование будет распределяться по субъектам РФ по аналогичным госпрограммам, которые должны быть приняты в ближайшее время в каждой республике.



Руководитель Минстроя РФ А. Мень сообщил, что разработан новый термин - "экология глаза", который подразумевает то, что придется видеть нашим детям и последующим поколениям в окружении себя. Он выразил уверенность, что люди, видящие красоту, не способны нарушить закон.









