Экодвижение "Природа и молодежь" организует уборку озера Среднее

В ближайшую субботу в Мурманске состоится уборка береговой линии озера Среднее. Экоакцию организует движение "Природа и Молодежь", которая делом решила отметить Всемирный день чистоты.



Погода в городе осенняя, поэтому желающих просят одеваться потеплее, а перчатки, мешки для уборки им выдадут на месте. Для поддержания душевной атмосферы и тепла после работы ожидается чаепитие с угощением в приятной компании.



Напомним, что экоакция берет начало в Эстонии, где в 2008 г. впервые группа энтузиастов задалась целью очистить страну от грязи и мусора за один день. Ребятам удалось объединить 4% населения Эстонии, собрать 10 тысяч тонн отходов, а часть отправить на переработку. Государства по соседству также вдохновились примером, начали проводить национальные однодневные очистки территорий, объединяя единомышленников.



В этом году экоакция пройдет в 150 государствах, а в РФ – в 70 регионах. Также в субботу будут проводиться просветительские экомероприятия.



Справка. Всемирный день чистоты принято отмечать 15 сентября. Его цель - объединить для уборки в этот день 5% населения Земли.