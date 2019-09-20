Экодвижение "Природа и молодежь" организует уборку озера Среднее

Мурманская область >> Экология >> 20.09.2019

В ближайшую субботу в Мурманске состоится уборка береговой линии озера Среднее. Экоакцию организует движение "Природа и Молодежь", которая делом решила отметить Всемирный день чистоты.

Погода в городе осенняя, поэтому желающих просят одеваться потеплее, а перчатки, мешки для уборки им выдадут на месте. Для поддержания душевной атмосферы и тепла после работы ожидается чаепитие с угощением в приятной компании.

Напомним, что экоакция берет начало в Эстонии, где в 2008 г. впервые группа энтузиастов задалась целью очистить страну от грязи и мусора за один день. Ребятам удалось объединить 4% населения Эстонии, собрать 10 тысяч тонн отходов, а часть отправить на переработку. Государства по соседству также вдохновились примером, начали проводить национальные однодневные очистки территорий, объединяя единомышленников.

В этом году экоакция пройдет в 150 государствах, а в РФ – в 70 регионах. Также в субботу будут проводиться просветительские экомероприятия.

Справка. Всемирный день чистоты принято отмечать 15 сентября. Его цель - объединить для уборки в этот день 5% населения Земли.





Рекомендуем по теме:

14 сентября в Нарьян-Маре пройдет Всероссийская экоакция "Живи, лес!"

В очистке берегов Онежского озера и Лососинки приняли участие 500 человек

Всемирный день снега отметят в Кировске

В Гостиных дворах Мурманска открылось музыкальное кафе

В столице Заполярья прошел благотворительный мастер-класс по вязанию

21 июля в Петрозаводске стартовала парусная регата "Банковский кубок — Онежская регата"


В кинотеатры Череповца запретят приходить со своей едой

После ядерной аварии в Архангельске в Карелии пожелтели листья деревьев

15 представителей НАО участвуют в фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ"

Архангельский губернатор отрицает информацию о втором взрыве под Северодвинском

В Архангельске открылась выставка, посвященная городскому фестивалю в типографии

День Республики Коми в Усинске отметили появлением новой спортплощадки

Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка теперь стала еще проще
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета