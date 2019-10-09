В мэрии Череповца обсудили экологическую обстановку в городе

Вологодская область >> Экология >> 09.10.2019

На встрече в мэрии рабочей группы по улучшению экообстановки обсудили снижение антропогенной нагрузки на природу. В частности, разговор шел об установке новых постов экоконтроля, комплексном плане по улучшению экологии, проекте "Чистый воздух".

С начала года превышение предельно допустимой концентрации зафиксированы по 3 веществам: пыли, аммиаку, формальдегиду. Начальник гидрометеобюро города И. Ивановская рассказала, что средняя концентрация пыли увеличена в 1,1 раза, аммиака - в 1,2 раза. Отмечены превышения максимума ПДК в 2,8, 1,8 раза соответственно, но среднемесячного превышения зафиксировано не было. В 1,1 раза увеличилась концентрация формальдегида.

В городе планируется создать инфосистему мониторинга воздуха, так как власти, организации, местные жители должны получать своевременную информацию о состоянии воздуха. До мая 2020 г. создадут первый расчет загрязнения воздуха, к августу оценят риск здоровью, к ноябрю составят список квотируемых объектов.

На заседании также обсудили сводные расчеты загрязнения атмосферы, список веществ, загрязняющих воздух, и перспективу создания вокруг Череповца зеленого пояса.





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