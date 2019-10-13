М. Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства "Русский Лосось"

Мурманская область >> Экология >> 13.10.2019

Экс-губернатор Мурманской области М. Ковтун, досрочно покинувшая пост в марте, стала президентом. Она возглавила некоммерческое партнерство "Русский Лосось" – экологическую организацию, поддерживающую проекты сохранения популяций лососевых рыб в России.

Ковтун еще в начале 90-х прошлого века стояла у истоков зарождения туризма в области, внесла вклад в становление рыболовного туризма на реках  Кольского полуострова. Экс-губернатор также является рыбаком-нахлыстовиком с большим стажем, продвигающим принципы гуманной рыбалки, т. е. если поймал рыбку, нужно ее отпустить.

Напомним, что экс-губернатор покинула пост губернатора, объяснив  решение усталостью, хотя до этого на нее часто делали нападки в СМИ представители разных партий, организаций. На ее место заступил замглавы Минстроя А. Чибис.

Сейчас у Ковтун более спокойная жизнь, в которой она может выделить время на свои увлечения не только рыбалкой, но и горными лыжами, фотографией, стрельбой и путешествиям.

Ковтун пригласили на должность президента НП "Русский лосось", которая ранее отсутствовала.





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