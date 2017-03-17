В водные объекты Вологодской области вложено 500 млн руб.

Научная конференция, посвященная Году экологии и Всемирному дню воды, прошла в Череповце. Мероприятие организовал областной департамент природных ресурсов.



На конференции присутствовал замгубернатора Вологодской области А. Кольцов. Он рассказал, что за последние годы в водные объекты региона вложено 500 млн руб. Этих денег хватило на капитальный ремонт 10 гидросооружений, укрепление берегов рек и очищение их дна.



Власти региона особое внимание уделяют проблеме паводка в Великом Устюге. По плану нужно в ближайшее время увеличить пропускную способность Сухоны и параллельно изучить перекаты Малой Северной Двины.



Участники конференции попытались разобраться в вопросах нынешнего состояния Рыбинского водохранилища, где уровень воды постоянно понижается с 2013 г. Это приводит к чрезмерному загрязнению водоема, разрушению уникальной экосистемы. Председатель комитета по экологии ЗСО области М. Ставровский, напомним, что ранее загрязнение Рыбинского водохранилища было принято связывать деятельностью "Северстали", но с 2016 г. компания использует французские технологии замкнутой системы водопотребления. "Северсталь" воду из Рыбинского водохранилища не забирает. Речь идет о 3 млрд кубометров воды. Также компания сократила выпуски воды с 9 до 2.



Областные власти должны перестать искать виноватых и заняться населенными пунктами на берегах водохранилища, потому что они не имеют даже элементарных очистных сооружений. Ставровский уверен, что причины обмеления водоема не в крупных промышленных предприятиях, таких как "Фосагро" или "Северсталь", а в нескольких сотнях домовладений. Но они физически не способны сбросить в воду миллиарды кубометров грязной воды, поэтому предположение Ставровского вызвало бурю негодования и споров.