В Череповце инвентаризировали и "оцифровали" мусорные контейнерные площадки

В Череповце удаленно следят за своевременным вывозом мусора, поскольку все контейнерные площадки инвентаризированы и оцифрованы. По цифровой модели легко отследить все маршруты мусоровозов, выявить факты несвоевременного вывоза отходов. Подрядчики решили оптимизировать расписание вывоза мусора, что позволяет уменьшить количество машин. Перепись площадок показала, где требования не соблюдаются и есть проблемы. Например, в некоторых местах недостаточно отсеков для крупногабаритного мусора.



На портале компании "Чистый след" будут размещать лучшие практики по организации точки для отходов. Водители мусоровозов должны фотографировать каждую точку до уборки мусора и после. Это позволяет ежедневно подводить итоги с перевозчиками. Одна подрядная компания уже пробовала сфальсифицировать результаты, исказив данные, поэтому с ней контракт был расторгнут.



Ранее на одни площадки приезжали 3-4 перевозчика, теперь этого нет. Ранее на линии работало около 50 мусоровозов, сейчас – 30. Появились 20 площадок, на которых соблюдаются все требования.