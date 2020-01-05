5 января состоится очередной рейс "Компост-мобиля" по Петрозаводску

Сегодня состоится рейс "Компост-мобиля", а петрозаводчане смогут отдать в безопасную утилизацию отходы органического происхождения, которые используются для производства компоста.



Можно сдать в переработку использованную чайную заварку, кофейную гущу, картонные коробки, втулки от бумаги, салфетки, шелуху от семечек, нежирные отходы от продуктов питания, растительные отходы (шкурки, очистки, огрызки и корки, кроме цитрусовых), ореховую и яичную скорлупу, фруктовые косточки.



Последний рейс "Компост-мобиля" побил рекорд сезона. Горожане отдали в переработку 1287,5 л отходов (очистков, шкурок, огрызков), 150 л яичной и ореховой скорлупы, косточек, 400 л втулок, загрязненного картона).



Волонтеры сотрудничают с приютами для животных, благотворительными проектами. 15 декабря было собрано 11 мешков с крупами, газетами, ветошью и хозпринадлежностями в общественный приют №1, 1 мешок сухарей в приют в Суоярви, 20 мешков с одеждой для проекта "Теплообмен".



Соорганизаторы проекта: управление благоустройства горадминистрации Петрозаводска, региональный оператор "Автоспецтранс".