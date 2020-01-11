В Архангельской области стартовала работа новой системы обращения с ТКО

Сложности в работы по новой системе были ожидаемы. Организована работа кол-центра, принявшего около 1 тыс. обращений. Сложная ситуация была в Котласе, где на тендер не вышли перевозчики ТКО, работавшие ранее. Пришлось направлять в город дополнительную спецтехнику, и на сегодняшний день с трудностями справились.



В Архангельске вывозом мусора занимаются 5 компаний, отрабатывающих взаимодействие в рамках территориальной схемы. Они работают над оптимизацией маршрутов. Глава города И. Орлов отметил важность высокого качества услуг и подчеркнул, что областное правительство свою позицию не изменило – оплата с местного населения за услуги будет взиматься на территориях, где система работает.



Особое внимание уделяется внедрению раздельного сбора мусора и привлечение в сферу представителей малого бизнеса. Власти готовы поддержать в этом вопросе бизнес, но и сам бизнес нужно вести на уровне мировых стандартов. Важнейшая задача на сегодняшний день - развитие инфраструктуры для раздельного сбора ТКО и разработка новых правил работы на этом рынке.