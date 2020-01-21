На Ямале построят международную научную станцию

Для нее выбрано место вблизи стойбища коренных народов «Земля надежды» в нескольких часах пути от Салехарда. Состоящий из нескольких модулей автономный научный комплекс под названием «Снежинка» будет получать энергию исключительно от возобновляемых источников. Этот проект был совместно разработан правительством Ямала и МФТИ. Строительство завершится в 2022 году.



На станции площадью 2 тыс кв м планируется проведение исследований в области экологии, робототехники, медицины и телекоммуникаций. Ее основная задача – тестирование и развитие экологичных технологий жизнеобеспечения для удаленных арктических объектов. Станция будет также снабжать энергией «Землю надежды», что улучшит условия жизни и привлечет туристов.



В перспективе «Снежинка» позволит справиться с зависимостью удаленных поселений от дефицитного и дорогостоящего дизельного топлива. По словам Юрия Васильева, исполнительного директора Института арктических технологий МФТИ, госэкспертизу планируется провести до конца года, а следующей весной начнется установка свай.



К проекту будут привлечены компании из стран, входящих в Арктический совет – Финляндии, Швеции, Исландии, Канады, Норвегии и США. На период 2021-2023 приходится председательство России в этой организации, поэтому проект «Снежинка» имеет репутационное значение для страны.