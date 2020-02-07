С мая ТКО в Вологодской области будет заниматься Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды

Вологодская область >> Экология >> 07.02.2020

Постановление подписано губернатором О. Кувшинниковым. Согласно документу, полномочия в обращении с отходами с 1 мая переходят от Департамента ТЭК к Департаменту природных ресурсов Вологодской области.

Облдепартамент природных ресурсов будет отвечать за установку нормативов накопления ТКО, утверждение инвестиционной программы в области обращения с отходами, а также регулировать работу региональных операторов. Но устанавливать порядок проведения конкурсного отбора будет Департамент ТЭК. Также на плечи Департамента природных ресурсов ляжет разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами.

Напомним, что два года назад Министерство строительства России передало полномочия по обращению с ТКО Министерству природных ресурсов. Сейчас пришло время привести нормативную базу региона к единой федеральной. Обращение с отходами больше соответствует специфике Департамента природных ресурсов, поэтому он и должен заниматься этими вопросами. Об этом сообщил глава Департамента ТЭК Вологодской области Е. Мазанов.





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