В Коми создадут экологический портал, где можно будет обсуждать актуальные проблемы сферы охраны окружающей среды и привлекать граждан к экологическим акциям. О новинке во время круглого стола в Общественной палате Коми, рассказал первый замруководителя Минпрома республики Р. Полшведкин.



В РК в сфере экологического просвещения сделано немало, но невооруженным взглядом видно отсутствие системного подхода в разных организациях и учреждениях.



На территории Коми работают 18 экологических общественных организаций. Также в вопросах экопросвещения участвуют учреждения образования и культуры. Главными проблемами является отсутствие приоритетных экологических ценностей, единой системы образования, неправильное отношение к природе, постоянный недостаток денежных средств и отсутствие взаимодействия между ведомствами. Часть организаций проводит дублирующие акции, вместо того, чтобы организовать единую, с участием большего количества людей.



Экопросвещение в рамках государственной программы уже два года не финансируется. Ранее средства удавалось сэкономить, а Минприроды РК перераспределяло их на гранты, чтобы поддержать работу экологических организаций. Сейчас в рамках Концепции экопросвещения, принятой до 2025 г., рабочая группа разрабатывает план мероприятий на 3 года.



За последние годы программа экопросвещения "Заповедная школа" внедрена в 11 школах Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткеросского районов и Сыктывкаре. В текущем году она будет внедрена в 6 муниципалитетах.



Население получает недостаточно информации о проблемах экологии и всевозможных экологических акциях. Имея в своем распоряжении Интернет, и ориентируюсь в событиях, происходящих в других уголках мира, жители Коми не знают, что происходит у них под носом.







