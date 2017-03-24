В Коми создадут экологический портал
В Коми создадут экологический портал, где можно будет обсуждать актуальные проблемы сферы охраны окружающей среды и привлекать граждан к экологическим акциям. О новинке во время круглого стола в Общественной палате Коми, рассказал первый замруководителя Минпрома республики Р. Полшведкин.
В РК в сфере экологического просвещения сделано немало, но невооруженным взглядом видно отсутствие системного подхода в разных организациях и учреждениях.
На территории Коми работают 18 экологических общественных организаций. Также в вопросах экопросвещения участвуют учреждения образования и культуры. Главными проблемами является отсутствие приоритетных экологических ценностей, единой системы образования, неправильное отношение к природе, постоянный недостаток денежных средств и отсутствие взаимодействия между ведомствами. Часть организаций проводит дублирующие акции, вместо того, чтобы организовать единую, с участием большего количества людей.
Экопросвещение в рамках государственной программы уже два года не финансируется. Ранее средства удавалось сэкономить, а Минприроды РК перераспределяло их на гранты, чтобы поддержать работу экологических организаций. Сейчас в рамках Концепции экопросвещения, принятой до 2025 г., рабочая группа разрабатывает план мероприятий на 3 года.
За последние годы программа экопросвещения "Заповедная школа" внедрена в 11 школах Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткеросского районов и Сыктывкаре. В текущем году она будет внедрена в 6 муниципалитетах.
Население получает недостаточно информации о проблемах экологии и всевозможных экологических акциях. Имея в своем распоряжении Интернет, и ориентируюсь в событиях, происходящих в других уголках мира, жители Коми не знают, что происходит у них под носом.
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