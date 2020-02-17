Петрозаводчане протестуют против вырубки в парке "Каменный бор"

Республика Карелия >> Экология >> 17.02.2020

На месте парка "Каменный бор" в Петрозаводске власти решили построить детский сад, ради чего пошли на вырубку здоровых деревьев. Петрозаводчане выступают против такого беспредела, поскольку в городе достаточно места для возведения детского сада без таких жертв. Они подозревают, что помимо детского сада здесь может появиться что-то еще.

На территории парковой зоны установлен памятник мальчику Яше Степанову, погибшему во время ВОв, и что будет с этим памятником в год 75-летия Победы, также неизвестно.

Есть среди горожан и те, кого вырубка деревьев не беспокоит. Они выступают за строительство детсада, поскольку их дети по несколько лет стоят в очередях на попадание в дошкольные учреждения.

Что касается властей, то они на возмущения людей не реагируют. Они приняли позицию, в которой не дают объяснений, а молча продолжают вырубку деревьев, наплевав на мнение народа. В последнее время непопулярные решения и действия мэрии города все больше подрывают ее авторитет, поэтому на переизбрание еще на один срок чиновники могут не рассчитывать.  





Рекомендуем по теме:

Началась реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре

В Неси построят детский сад на 70 человек

В Мурманске оценивают потребность в вырубке деревьев для строительства

Вырубка уникального леса в Череповце идет полным ходом

Ландшафт Зарецкого парка Петрозаводска улучшали высадкой деревьев

И. Мирошник рассказала о благоустройстве парка ОТЗ в Петрозаводске


Региональный фестиваль песенного творчества "В каждой строчке Победа" пройдет в НАО

В НАО осталось 2 недели для подачи заявлений на участие в ЕГЭ

16 команд сражаются в турнире по мини-футболу в НАО

Определены места ловли камчатского краба

XVI Международный фестиваль колокольного искусства стартовал в Каргополе

Мурманчанина арестовали за осквернение пирамид Гизы

Вологодский кремль начал организовывать экскурсии по выходным дням
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета