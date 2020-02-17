Петрозаводчане протестуют против вырубки в парке "Каменный бор"
На месте парка "Каменный бор" в Петрозаводске власти решили построить детский сад, ради чего пошли на вырубку здоровых деревьев. Петрозаводчане выступают против такого беспредела, поскольку в городе достаточно места для возведения детского сада без таких жертв. Они подозревают, что помимо детского сада здесь может появиться что-то еще.
На территории парковой зоны установлен памятник мальчику Яше Степанову, погибшему во время ВОв, и что будет с этим памятником в год 75-летия Победы, также неизвестно.
Есть среди горожан и те, кого вырубка деревьев не беспокоит. Они выступают за строительство детсада, поскольку их дети по несколько лет стоят в очередях на попадание в дошкольные учреждения.
Что касается властей, то они на возмущения людей не реагируют. Они приняли позицию, в которой не дают объяснений, а молча продолжают вырубку деревьев, наплевав на мнение народа. В последнее время непопулярные решения и действия мэрии города все больше подрывают ее авторитет, поэтому на переизбрание еще на один срок чиновники могут не рассчитывать.
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