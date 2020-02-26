В Семеновском озере нашли тяжелые металлы

Лаборатория водных экосистем (Институт проблем промэкологии Севера) отправила на проверку десант сотрудников в рамках проекта РНФ по экооценке и прогнозу устойчивого функционирования экосистем в урбанизированных территориях Арктики.



Ученые сделали забор воды, донных отложений на озере Семеновское. Именно его выбрали главным объектом мониторинга экосостояния мурманских озер. На остальных водных объектах также проводится постоянный забор воды, но с периодичностью 1 раз в году. На Семеновском озере работы проходят ежеквартально, что позволяет следить за сезонной динамикой изменений за несколько лет.



Вода в озере относится к хлоридному классу, натриевой группе с низкой минерализацией, повышенным содержанием фосфора. Здесь самое высокое содержание железа, марганца. По марганцу выявлено двадцатикратное превышение. По некоторым классификациям марганец является тяжелым металлом.



В иловых осадках озера скопился 20-сантиметровый слой с ванадием, нормы которого превышены в 10 раз. Озеро также загрязнено никелем, медью, цинком, кадмием, свинцом и сурьмой.