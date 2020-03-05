Вода в Вологде будет чище

Волгожане продолжают жаловаться на неудовлетворительное качество воды из крана. Она выглядит грязной и источает неприятный запах.



На совещании в Правительстве Вологодской области губернатор О. Кувшинников отдал распоряжение обследовать водозаборы муниципалитетов и проверять качество воды до момента водозабора в Вологде, а также воду на выходе после очистных сооружений.



Для определения источника загрязнения р. Вологда организован рабочий выезд специалистов из Управления Роспотребнадзора области, "Вологдагорводоканала", прокуратуры района, горадминистрации Вологды, ОАО "Заря".



Итоги выезда на основании результатов анализа состава воды были проведены на встрече с О. Кувшинниковым. Об этом доложила главе региона начальник Департамента ТЭК и тарифного регулирования Вологодской области Е. Мазанова.



В результате мониторинга во время подъема воды наблюдалось превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в р. Вологда. Есть превышение некоторых показателей в 240 раз. 19 февраля в ручье, который впадает в реку, отмечен показатель по термотолерантным колиформным бактериям в 2400 единиц при норме 100.