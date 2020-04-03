"Управление отходами" просит жителей Мурманской области ответственно подойти к выбрасыванию мусора

Распространение коронавируса привело к особому режиму соблюдения санитарных норм. Работники мурманского филиала "Управления отходами" просят горожан ответственно отнестись к выбрасыванию отходов, не допускать загрязнения придомовых территорий.



Медтовары нужно изолировать от других отходов. Все использованные маски, антибактериальные салфетки, резиновые перчатки, флаконы антисептиков должны находиться в двойных пакетах. Весь инфицированный мусор подлежит хорошей изоляции. Герметично упакованные отходы регоператор предлагает помещать в ведро для безопасности содержимого в процессе перевозки с остальным мусором.



Также стоит упаковывать пластиковые бутылки, жестяные банки, ряд подобных отходов.



На мусорке пакеты нужно компактно складывать в контейнеры, а не рядом, но как это сделать, учитывая, что мусор вывозят нерегулярно, регоператор не рассказал. Несмотря на то, что многие советы кажутся обоснованными, население вряд ли будет им следовать. Например, если медицинский материал упаковать в двойной пакет можно, то тратиться каждый раз на ведро у людей просто не хватит денег.