"Управление отходами" просит жителей Мурманской области ответственно подойти к выбрасыванию мусора
Распространение коронавируса привело к особому режиму соблюдения санитарных норм. Работники мурманского филиала "Управления отходами" просят горожан ответственно отнестись к выбрасыванию отходов, не допускать загрязнения придомовых территорий.
Медтовары нужно изолировать от других отходов. Все использованные маски, антибактериальные салфетки, резиновые перчатки, флаконы антисептиков должны находиться в двойных пакетах. Весь инфицированный мусор подлежит хорошей изоляции. Герметично упакованные отходы регоператор предлагает помещать в ведро для безопасности содержимого в процессе перевозки с остальным мусором.
Также стоит упаковывать пластиковые бутылки, жестяные банки, ряд подобных отходов.
На мусорке пакеты нужно компактно складывать в контейнеры, а не рядом, но как это сделать, учитывая, что мусор вывозят нерегулярно, регоператор не рассказал. Несмотря на то, что многие советы кажутся обоснованными, население вряд ли будет им следовать. Например, если медицинский материал упаковать в двойной пакет можно, то тратиться каждый раз на ведро у людей просто не хватит денег.
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