"Управление отходами" просит жителей Мурманской области ответственно подойти к выбрасыванию мусора

Мурманская область >> Экология >> 03.04.2020

Распространение коронавируса привело к особому режиму соблюдения санитарных норм. Работники мурманского филиала "Управления отходами" просят горожан ответственно отнестись к выбрасыванию отходов, не допускать загрязнения придомовых территорий.

Медтовары нужно изолировать от других отходов. Все использованные маски, антибактериальные салфетки, резиновые перчатки, флаконы антисептиков должны находиться в двойных пакетах. Весь инфицированный мусор подлежит хорошей изоляции. Герметично упакованные отходы регоператор предлагает  помещать в ведро для безопасности содержимого в процессе перевозки с остальным мусором.

Также стоит упаковывать пластиковые бутылки, жестяные банки, ряд подобных отходов.

На мусорке пакеты нужно компактно складывать в контейнеры, а не рядом, но как это сделать, учитывая, что мусор вывозят нерегулярно, регоператор не рассказал. Несмотря на то, что многие советы кажутся обоснованными, население вряд ли будет им следовать. Например, если медицинский материал упаковать в двойной пакет можно, то тратиться каждый раз на ведро у людей просто не хватит денег.





Рекомендуем по теме:

Представители Карелии изучают работу мусороперерабатывающих установок Финляндии

Териберка бьет тревогу по поводу экологии

Жители Архангельской области 8 месяцев протестуют против свалки в Шиесе

В карельской столице началась акция по сбору пластика

Мусороперегрузочные станции начали строить в Заполярье

Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

В Коми обяжут носить маски

В Вологде выбрали учителя года

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета