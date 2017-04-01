"Пластмассовой угрозой" пугал участников арктического форума президент Исландии Г. Йоханнессон

Архангельская область >> Экология >> 01.04.2017

Исландия - одна из стран, благополучие которой напрямую зависит от водных ресурсов, и океана в частности. Ключевой проблемой Арктики президент страны Г. Йоханнессон считает загрязнение ее бытовым мусором.

Он считает, что не только его стране, но и всем остальным в обозримом будущем грозит "пластмассовая угроза". Президент Исландии во время Арктического форума в Архангельске рассказал о тоннах плавающего в океане пластика. Если Финляндия основной угрозой для себя считает глобальное потепление, то Исландии - катастрофическое влияние людей на экологию.

На пластиковую угрозу обратили внимание уже давно. Морские обитатели свыклись с этой проблемой, а многие даже едят бутылки, считая их пищей. После этого они погибают. Остатки людского мусора поедают рыбы, в том числе живущие на морском дне промысловые виды. Это губит животных, но результат таков, что на стол людям попадает отравленная ими же рыба.

Г. Йоханнессон считает, что морскими ресурсами нужно делиться. К примеру, миграция косяков рыбы по причине изменений в экологии, способна сильно подорвать экономику страны, поэтому нужны арктические законы, регламентирующие работу вех приарктических государств.

Также необходим международный диалог по экономическим и социальным аспектам. Смысл его в том, что страны, живущие в Арктике, сильно друг от друга зависят, и без согласованных действий очень хрупкая экология может разрушиться как карточный домик. Здесь проблемы начнутся у всего человечества, поэтому нельзя возлагать проблему арктических стран только на плечи их руководителей. Исландия во главу угла ставит международный закон.

Напомним, что Исландия возглавит Арктический совет после Финляндии, принимающей председательство на два ближайших года.





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