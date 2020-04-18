Главы Коми и Архангельска поговорили о судьбе Шиеса

Республика Коми Архангельская область >> Экология >> 18.04.2020

Шиес - первая тема, которую обсудили глава Коми В. Уйба и губернатор Архангельской области А. Цыбульский.

Цыбульский против этого проекта, и Уйба его в этом поддерживает. Любой проект, способный нанести вред экологии субъекта и человеку, не имеет право на существование. В Коми проект не поддерживают и выступают против него, поскольку он предполагает близкое расположение от границы. Всего 40 км отделяют Коми от Архангельской области и достаточно сильного ветра, чтобы атмосфера была испорчена везде. Уйба хорошо знаком с проблемами экологии, занимался многими ее вопросами, и понимает, что по розе ветров вредные вещества накроют все вокруг в пределах 100 км.

Напомним, что проект строительства полигона для мусорных захоронений, привезенных из Москвы, на станции Шиес включен в перечень приоритетных в Архангельской области. Население региона активно протестует против статуса "мусорки для столицы", но никто людей слушать не хочет. Тем не менее, людям пытаются внушить, что он них зависит буквально все, от благоустройства дворов до реализации крупных инвестпроектов. На деле их мнение ни на что повлиять не может.





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