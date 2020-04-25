Заголовок Мэр Северодвинска оценил вывоз мусора с контейнерных площадок

Архангельская область >> Экология >> 26.04.2020

Мэр Северодвинска И. Скубенко объехал город, особое внимание уделив вывозу мусора с контейнерных площадок. Региональный оператор к этому оказался готов, поэтому к приезду градоначальника контейнеры были пусты.


Помимо центра Северодвинска градоначальник объехал сосновый бор и Ягры. Мусор с площадок везде был вывезен, но сами площадки не убраны, а из-за ветра мусор разлетелся по территории.


Глава города делал объезд со своими замами, а целью объезда была проверка работы ответственных структур по вывозу ТКО. По итогам объезда был сделан вывод, что работа подрядчиком проводится, но вопросы к регоператору есть. Например, почему бытовой мусор перевозится в автобункере для крупногабаритного, и если это временно, почему мусор не закрыт сеткой? Отсутствие крышки позволяет мусору разлетаться во время транспортировки. Также не ясно, кто так построил работу, водитель или муниципалитет? В городе работает и мусоровоз с манипулятором, который также перевозит мелкий бытовой мусор, хотя предназначен для крупного.





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