Окраины Архангельска утопают в мусоре
Окраины города постепенно превращаются в мусорку. Особо остро проблема невывоза отходов стоит в Исакогорском и Цигломенском округах.
Глава Архангельска И. Годзиш решил лично ознакомиться с ситуацией и сделал объезд по округам. В некоторых районах мусор с контейнерных площадок не вывозится, а прилегающая территория превратилась в свалку.
Вопрос некачественной работы регионального оператора уже решается. Жители оплачивают услугу вывоза ТБО, поэтому не должны испытывать неудобств.
Периодичность вывоза мусора маленькая, поэтому контейнеры переполняются, мусоровозы вывозят содержимое ящиков, а валяющийся вокруг мусор никто не убирает. Он разносится ветром, бездомными животными. Представители регионального оператора считают, что они не обязаны убирать территорию вокруг контейнеров, так как это зона ответственности УК. Но почему мусор вывозится так редко, они вразумительного ответа дать не могут.
Мусорная реформы в Архангельской области началась 4 месяца назад, ее участники перекладывают друг на друга ответственность, а власти не в состоянии справиться с ситуацией.
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