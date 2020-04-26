В Мурманскую область пришла «Чистая весна»

Мини-субботники пройдут в Мурманской области. Волонтеры собираются навести чистоту в парках, общественных местах и приглашают присоединиться к акции всех желающих. Курирует мероприятие Единый волонтерский центр. Цель проекта - подготовиться к лету.



В рамках экоакции сотрудники «АтомЭнергоСбыта» привели в порядок территорию у трибун на Приморской площади в Североморске. Глава Молодежной организации «АтомЭнергоСбыт» Д. Коротков рассказал, что сотрудничает с Единым волонтерским центром уже давно. Совместно проводились работы в преддверии 9 мая. Это сотрудничество стало доброй традицией, которое помогает включиться в хорошее дело. Работать на воздухе после 2 месяцев сидения дома особенно приятно.



Несмотря на то, что режим самоизоляции ослаблен, участники мероприятия работают в масках и резиновых перчатках, а на каждом участке работает термометрия.



В "чистой акции" принимают участие коллективы мелких и крупных хозпредприятий: СЖКХ, «Североморскводоканал», МЭС. Субботники будут проводиться каждую неделю.