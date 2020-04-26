В Мурманскую область пришла «Чистая весна»

Мурманская область >> Экология >> 21.05.2020

Мини-субботники пройдут в Мурманской области. Волонтеры собираются навести чистоту в парках, общественных местах и приглашают присоединиться к акции всех желающих. Курирует мероприятие Единый волонтерский центр. Цель проекта - подготовиться к лету.

В рамках экоакции сотрудники «АтомЭнергоСбыта» привели в порядок территорию у трибун на Приморской площади в Североморске. Глава Молодежной организации «АтомЭнергоСбыт» Д. Коротков рассказал, что сотрудничает с Единым волонтерским центром уже давно. Совместно проводились работы в преддверии 9 мая. Это сотрудничество стало доброй традицией, которое помогает включиться в хорошее дело. Работать на воздухе после 2 месяцев сидения дома особенно приятно.

Несмотря на то, что режим самоизоляции ослаблен, участники мероприятия работают в масках и резиновых перчатках, а на каждом участке работает термометрия.

В "чистой акции" принимают участие коллективы мелких и крупных хозпредприятий: СЖКХ, «Североморскводоканал», МЭС. Субботники будут проводиться каждую неделю.





Рекомендуем по теме:

В Североморске открылась выставка вооружения и военной техники

Волонтерский центр «Единой России» продолжает принимать заявки на доставку продуктов

Жители НАО могут отправить письмо с поздравлениями ветеранам ВОв

Первый хирург-онколог приехал в Мурманскую область по программе "Арктический доктор"

На общегородском субботнике в Мурманске очистили 45 тыс. кв. м. городских территорий

14 сентября в Нарьян-Маре пройдет Всероссийская экоакция "Живи, лес!"


4 города Коми с 21 апреля закрыли на карантин

Ю. Самойлова собирает деньги на запись нового альбома

Родители учащихся Коми пожаловались на объем домашних заданий

"Дом кукол" в Петрозаводске распродает кукол

Заголовок Мэр Северодвинска оценил вывоз мусора с контейнерных площадок

В Олонце выявлен первый случай коронавируса

Предпринимателям Мурманска расскажут о выплате МРОТ онлайн
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета