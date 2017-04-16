Экологический фестиваль "Страна талантов" проходит в Мурманске

Мурманская область >> Экология >> 16.04.2017

В Мурманске в рамках Года экологии открылся экологический фестиваль "Страна талантов". Его посетители смогли стать участниками ряда тематических мероприятий, проводивших в научной областной библиотеке. Около 130 человек стали гостями фестиваля на открытии.

Фестиваль проходит при поддержке общественной организацией "Природа и творчество" и Министерства природных ресурсов региона.

На открытии присутствовал А. Первухин, председатель Мурманского облсовета профсоюзов, руководители организации "Природа и творчество" Т. Корчилова и Л. Кривошеева, учителя Детской театральной школы, учащиеся и педагоги детских школ искусств, лицеев, детских домов, гимназий Мурманской области.

В первый день фестиваля все желающие смогли посетить презентацию областных выставок-конкурсов "Прекрасное рядом" и "Этого не должно быть". Работы участников высоко оценили не только зрители, но и жюри, которому предстояло выбрать лучшие.

Вчера состоялся мастер-класс "Экологические уроки", на котором всем желающим рассказали и показали как изготавливать экооткрытки и более крупные работы из натуральных материалов.

Также в рамках фестивальной программы прошли экологические уроки, на которых учителя театральной школы рассказали ребятам о том, насколько важно относиться бережно к окружающей природе, не засорять ее, не рубить деревья, использовать меньше аэрозолей и стараться носить одежду из натуральных тканей. Также детям рассказали, во что может превратиться мир уже через 100 лет, если не уделять должного внимания сохранению здоровой экологической среды.

Все мероприятия фестиваля призваны привлечь внимание общественности к проблемам экологии и природоохранной деятельности. Они должны приучать детей к экологической культуре, воспитывать любовь к малой Родине, выявлять одаренных детей и создавать условия для их самореализации.







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