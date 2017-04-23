Акции "Береги лес" в Коми призвана защитить лес от пожаров

Республика Коми >> Экология >> 23.04.2017

После схода снега в Коми традиционно начинаются проблемы с весенними пожарами. Подпалом люди пытаются избавиться от сухой травы, в результате образуются очаги пожаров, которые способны выжечь многокилометровые зоны полей, жилые дома, экономические объекты. В 2015 г. в Хакасии погибло более 30 человек, сгорело 1200 домов и 5 тыс. человек остались без жилья.

Для борьбы с поджогами травы природоохранная служба республики Коми организовала этап акции "Береги лес", стартующий 28 апреля. Работники лесной службы, лесничеств, школьных лесничеств раздадут листовки с призывом ответственно относиться к природе, охранять лес от пожаров, заниматься проведением опросов и разъяснительными беседами в местах скопления людей.

Главные виновники поджога травы не случайные люди, бросившие в лесу окурок или приехавшие жарить шашлыки. В основном траву жгут сельскохозяйственные организации, потому что считают, что это гораздо дешевле, чем заниматься сенокосом. Кроме того, они считают, что такой способ избавления от сухой травы в будущем способствует удобрению почвы, а значит, повышает ее плодородность. Специалисты на это отвечают, что профессионалы в аграрной области знают, что это не так. Пал травы снижает плодоносность почвы, и об этом знают все профессионалы, а те, кто не знает, не могут занимать свои должности в аграрном секторе.

Омертвевшая органика – это основной фактор плодородности, и в процессе горения трава прогорает вместе с частью семенного материала. В земле остается минимум минералов и семян, а новый покров растительности окажется гораздо реже, чем при естественном перегнивании.

Организаторы акации призывают людей не выбрасывать окурки, спички, не жечь торфяники, траву, хворост за пределами костра, окапывать места разведения костров и не оставлять их без присмотра, а перед уходом заливать водой или засыпать землей.





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